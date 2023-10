Com Tite, Everton Ribeiro vive momento decisivo no Flamengo

Everton Ribeiro ganhou uma sobrevida no Flamengo. O meia acabou sendo pouco utilizado por Jorge Sampaoli nesta temporada, mas deve ganhar sequência com Tite nesta reta final de Brasileirão.

Momento do Everton Ribeiro

Sampaoli gostava de utilizar Gerson e Arrascaeta como armadores principais do Flamengo. Assim, Everton Ribeiro ficava na maioria dos jogos como uma opção no banco de reservas. Com Tite, isso promete ser diferente.

Afinal, Tite é um grande admirador do futebol do meia e fez questão de convocá-lo para última Copa do Mundo. O camisa 7 vivia um momento especial na época e havia acabado de conquistar os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Portanto, Everton Ribeiro deve ter uma nova chance de mostrar serviço no Flamengo. O meia é um dos líderes da equipe rubro-negra, participou dos últimos títulos do clube é um dos principais ídolos do atual elenco.

De saída do Flamengo?

Apesar da idolatria, Everton Ribeiro pode estar vivendo seus últimos momentos no Flamengo. O contrato do meia encerra em dezembro deste ano. Apesar da admiração pelo jogador, Tite ainda não participou das negociações.

“Técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima tem uma direção, que já tem uma diretriz. Eu fui perguntado se algum atleta tinha entrado em contato comigo. Nenhum atleta entrou em contato comigo, porque há um respeito à hierarquia. Há um encaminhamento, porém são 12 jogos decisivos, em que todos são importantes para que a gente alcance a classificação”, disse Tite na entrevista de apresentação.

Estreia de Tite

O Flamengo entra em campo na próxima quinta-feira (19), diante do Cruzeiro, às 19h, no Mineirão. A equipe rubro-negra pode ter desfalques importantes em campo. Afinal, Gerson e Arrascaeta serviram suas respectivas seleções na Data Fifa e são dúvidas para 27ª rodada do Brasileirão.

Com os possíveis desfalques de Gerson e Arrascaeta, Tite pode ficar sem dois meias armadores em campo. No entanto, Everton Ribeiro também cumpre esta função e está disponível para jogar. O meia, então, pode ser uma peça importante logo na estreia do novo treinador.

