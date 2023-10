Palmeiras tem desempenho terrível após pausas para Data-Fifa

O Palmeiras se prepara para encarar o Atlético-MG nesta quinta-feira (19), às 19h, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o time também terá que colocar à prova o seu desempenho ruim após a pausa para a Data-Fifa. Afinal, nas últimas duas vezes, o Alviverde engatou sequências negativas na temporada.

Afinal, na Data-Fifa de junho, o desempenho do Verdão já mostrava indícios de preocupação. O Palmeiras conseguiu apenas uma vitória em oito partidas após a pausa. O triunfo ocorreu contra o Bolívar, pela Libertadores. Neste período, a equipe de Abel Ferreira teve alguns tropeços no Brasileirão, como a derrota para o Botafogo, em pleno Allianz Parque, além de ser eliminado pelo rival São Paulo na Copa do Brasil.

Já em setembro, após outro momento de pausa por conta da Data-Fifa, o Verdão novamente entrou em ”crise”. Afinal, o Palmeiras até venceu o Goiás por 1 a 0 no retorno. Mas depois engatou três derrotas seguidas no Brasileiro diante de Grêmio, Bragantino e Santos. Além disso, foi eliminado na Libertadores para o Boca Juniors.

Assim, o Palmeiras encara novamente um retorno após pausa de Data-Fifa e espera que o período de treinamentos tenha sido valioso para o restante da temporada. Aliás, com apenas o Brasileirão para disputar, o Verdão almeja garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores e, quem sabe, com um título nacional.

O Palmeiras após o período de Data-Fifa

Data-Fifa de junho

Bahia 1×0 Palmeiras – Brasileirão

Palmeiras 0x1 Botafogo – Brasileirão

Palmeiras 4×0 Bolívar – Libertadores

Athletico 2×2 Palmeiras – Brasileirão

São Paulo 1×0 Palmeiras – Copa do Brasil

Palmeiras 1×1 Flamengo – Brasileirão

Palmeiras 1×2 São Paulo – Copa do Brasil

Data-Fifa de setembro

Palmeiras 1×0 Goiás – Brasileirão

Grêmio 1×0 Palmeiras – Brasileirão

Boca Juniors 0x0 Palmeiras – Libertadores

Bragantino 2×1 Palmeiras – Brasileirão

Palmeiras 1(2)x(4)1 Boca Juniors – Libertadores

Palmeiras 1×2 Santos – Brasileirão

