São Paulo tenta voltar a vencer fora de casa no Brasileiro, após um ano

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (18), às 21h30, na Serrinha, onde encara o Goiás, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Tricolor também tem a missão de encerrar um longo e incômodo jejum na partida. Afinal, a equipe não vence fora de casa no Brasileirão há quase um ano.

Curiosamente, a última vez que o São Paulo venceu como visitante no torneio foi na última rodada do campeonato do ano passado, contra o Goiás. Na ocasião, o Tricolor bateu o Esmeraldino por 4 a 0, com gols de Galoppo, Luciano, Marcos Guilherme e Juan. O triunfo quase fez com que o Soberano se classificasse para a Libertadores: ficou fora da competição continental por um ponto.

Desde então, o São Paulo acumulou tropeços e, até agora, não conseguiu vencer longe do Morumbi no Brasileirão. Nesta edição, já são 12 jogos, com seis empates e seis derrotas. O aproveitamento ruim faz com que a equipe de Dorival Júnior tenha a segunda pior campanha como visitante no torneio de pontos corridos. O América-MG, que somou cinco pontos, está na lanterna na pontuação geral.

Contudo, o Tricolor já mostrou que atuar fora de casa não foi um grande problema nesta temporada. Afinal, o São Paulo teve bom desempenho na Copa do Brasil como visitante, vencendo Ituano, Sport, Palmeiras e Flamengo jogando longe do Morumbi.

Assim, a equipe de Dorival Júnior tenta, enfim, encerrar esse incômodo jejum. Sem Calleri, Arboleda e James, o treinador terá quase força máxima para o duelo contra o Goiás.

