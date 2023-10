Santos não perde para o Bragantino, na Vila Belmiro, há cinco anos

O Santos se prepara para encarar o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (19), às 20h, na Vila Belmiro, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Brigando para se afastar do rebaixamento, o Peixe se apega no retrospecto recente contra o adversário para sair com a vitória. Afinal, o Alvinegro Praiano não perde para o Massa Bruta, jogando dentro de sua casa, há cinco anos.

A última vez que o Santos perdeu para o Bragantino, jogando dentro da Vila Belmiro, aconteceu pelo Paulistão de 2018. O gol foi marcado por Guilherme Mattis. Desde então, as equipes se enfrentaram outras quatro vezes no Urbano Caldeira, com uma vitória do Peixe e outros três empates.

Aliás, uma curiosidade é que o Bragantino vai tentar sua primeira vitória na Vila Belmiro, desde que firmou a parceria com a empresa Red Bull. O Massa Bruta chegou a jogar no estádio do Santos este ano, na semifinal do Paulistão, contra o Água Santa, e acabou eliminado nos pênaltis.

Assim, é com este retrospecto que o Peixe vai tentar sua quarta vitória seguida. Afinal, o Santos vem de triunfo diante de Bahia, Vasco e Palmeiras, de forma consecutiva. Contudo, a sequência não foi o suficiente para afastar a equipe da zona de rebaixamento. O Alvinegro Praiano está a apenas três pontos do Cruz-Maltino, primeiro time dentro da zona de descenso.

