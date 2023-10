Romário anuncia candidatura à presidência de clube carioca

Tetracampeão mundial em 1994 e hoje senador da República pelo Rio, Romário anunciou sua candidatura à presidência do America. Aliás, foi pelo clube que o Baixinho jogou após desistir da aposentadoria do futebol, em 2009, e se tornou campeão da Segunda Divisão do Estadual, à época. A eleição está marcada para acontecer no dia 9 de novembro, às 19h.

O craque @RomarioOnze acaba de anunciar sua candidatura para presidente do @AmericaRJ. Confira: pic.twitter.com/OvG3Z52zuf — Emerson Rocha (@emerson_rocha) October 17, 2023

Em vídeo publicado nas redes sociais, na última terça-feira (17), o ex-atacante e artilheiro da Seleção Brasileira convocou todos os americanos para apoiá-lo no pleito. No discurso, ele relembrou o histórico familiar envolvendo a instituição e disse só poder realizar “o sonho” com a presença da torcida a seu lado.

Uma publicação compartilhada por America Football Club RJ (@americarjoficial)

“Você que é torcedor, sócio, conselheiro e America como eu, é hora de vestir a camisa rubra e fazer história. Quem me conhece sabe que desde criança vivo a paixão de torcer pelo nosso America. Aprendi com meu pai, Seu Edevair. Juntos, sorrimos e choramos comemorando tantas glórias do time que mora no meu coração”, falou Romário, complementando em seguida.

“Fiz minha carreira em muitos gramados, inclusive no Mecão, e agora sinto esse chamado para devolver nosso time ao lugar que ele realmente pertence, entre os maiores e mais vitoriosos clubes do Brasil. Por isso decidi me candidatar a presidente do America. Para que esse sonho, meu e de todos os torcedores apaixonados, possa se realizar, convoco vocês a estarem comigo lado a lado nessa jornada”, enfatizou.

Romário a um passo da presidência

De acordo com informações do “Jornal O Globo”, Romário realizou a sua candidatura ainda no mês de maio. Aliás, ele deve, inclusive, ser o único a concorrer à presidência do America em novembro. A tendência é que o Baixinho seja confirmado como novo mandatário do clube carioca, mas não de forma automática. Afinal, para que o pleito seja validado, será necessário o comparecimento de 30 – ou seja, a quinta parte – dos 150 conselheiros do Mecão.

