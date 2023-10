Palmeiras defende invencibilidade de dez jogos contra o Atlético

O Palmeiras encara o Atlético-MG nesta quinta-feira (19), às 19h, no Allianz Parque, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão não vence uma partida há mais de um mês. Contudo, o Alviverde se apega no retrospecto recente contra o Galo para reencontrar o caminho das vitorias.

Afinal, o Palmeiras não sabe o que é perder para o Atlético há 10 jogos. A última derrota veio no dia 14 de agosto de 2021, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 0 em Minas Gerais.

Desde então, o duelo entre as duas equipes virou recorrente, com oito empates e duas vitórias do Alviverde nos últimos 10 jogos. Ao todo, são oito gols marcados pelo Verdão e seis sofridos neste período, que também contou com as três classificações do time de Abel Ferreira para cima do Galo nas Libertadores de 2021, 2022 e 2023.

Assim, o Palmeiras espera contar com o bom histórico recente contra o Galo para voltar a vencer após cinco jogos sem triunfos na temporada. Atualmente, o clube é o quarto colocado da Série A, com 44 pontos conquistados e ainda sonha com o título nacional, mesmo que esteja cada vez mais difícil.

Palmeiras tenta vencer Atlético no Allianz pela primeira vez na ‘era Abel’

Apesar do retrospecto positivo na era Abel Ferreira, o Palmeiras nunca venceu o Atlético-MG no Allianz Parque sob o comando do português. Neste período, foram cinco partidas e cinco empates.

A última vez que o Verdão bateu o Galo, diante de seu torcedor, aconteceu no dia 2 de novembro de 2020, três dias antes de Abel assumir o comando da equipe. Na ocasião, o Alviverde era comandado pelo interino Andrey Lopes. Curiosamente, o Palmeiras eliminou o Atlético em três edições de Libertadores, sem precisar vencer no Allianz Parque.

Em 2021, o Verdão duelou com o Atlético na semifinal, com o time paulista avançando pelo antigo critério dos gols fora após empatar em 0 a 0, em São Paulo e 1 a 1, em Minas Gerais. Já em 2022, pelas quartas de final, o Palmeiras passou nos pênaltis. Na ocasião, as equipes empataram, em Belo Horizont, por 2 a 2 e, depois, em São Paulo, sem gols.

Por fim, em 2023, as equipes voltaram a se enfrentar, desta vez, pelas oitavas de final da Libertadores. Após vencer em Belo Horizonte por 1 a 0, o Verdão empatou sem gols com o Galo e avançou no torneio continental.

