Corinthians aproveita Data-Fifa para ‘zerar’ departamento médico

O Corinthians aproveitou o período da Data-Fifa não só para se ajustar ao esquema tático de Mano Menezes, mas também para ”zerar” o seu departamento médico. Assim, o treinador tem quase todo o elenco alvinegro à disposição, visando, enfim, se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Durante a pausa para Data-Fifa, o Corinthians conseguiu liberar o atacante Giovane, que iniciou sua transição física para os gramados. Assim, o único desfalque é mesmo o volante Paulinho. O jogador, que em junho passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, segue em processo de recuperação. O meio-campista se mantém em trabalhos de fisioterapia no CT e só volta em 2024.

Recém-saído do DM, Giovane sofreu uma ruptura do tendão anterior da coxa esquerda durante um treinamento em setembro. Além dele, o meia Renato Augusto, que vinha de um incômodo muscular na panturrilha, conseguiu se recuperar e deve ter condições de jogo nesta quinta-feira, quando o Timão encara o Fluminense, no Maracanã.

Mano Menezes terá mais um treino, na manhã desta quarta-feira (18), para fazer os últimos ajustes no Corinthians. A equipe está na 14° colocação, com 31 pontos, quatro a menos que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. Assim, um triunfo diante do Fluminense aparece como crucial para as pretensões do Timão na competição.

