Messi compara Argentina ao Barcelona dos tempos de Guardiola

Referência técnica dos dois momentos, Lionel Messi tem propriedade para falar quando o assunto é o período dos sonhos vivido atualmente na seleção da Argentina bem como os lendários feitos do Barcelona nos tempos de Pep Guardiola.

Desta forma, o jogador não hesitou em fazer um comparativo após o triunfo diante do Peru, na última terça-feira (17), pelas Eliminatórias, onde enxerga a Albiceleste ‘muito próxima’ do que viveu com o Barça nos tempos de Guardiola:

“Me perguntaram isto outro dia. Essa equipe é impressionante. Se vê o crescimento partida após partida, cada vez jogando melhor. Comparada ao Barcelona, que foi a melhor equipe da história, creio que está muito próxima por tudo aquilo que vem demonstrando. Foi campeã da América, campeã do mundo e isso tem muitíssimo mérito. Temos grandes jogadores, não importa quem jogue, pois se nota que temos um estilo de jogo muito claro, que gostamos de fazer, e esperamos seguir nesse caminho.”

Um dos grandes questionamentos surgidos nos últimos dias foi em relação ao longo período de inatividade em partidas oficiais prevista para Messi até o fim do ano. Com o Inter Miami fora dos playoffs da Major League Soccer (MLS), o clube agendou dois duelos amistosos na Ásia, em novembro, antes da pré-temporada visando 2024.

Não à toa, Leo foi perguntado sobre o tema e preferiu trazer um tom de naturalidade a situação:

“O mês de julho foi muito difícil para nós (no Inter Miami), jogamos a cada três dias, viajamos, mas ganhamos um torneio importante para o clube (Leagues Cup), para o que está por vir no próximo ano. Vou treinar, vou jogar o jogo que está por vir agora e vou tentar chegar da melhor maneira possível em novembro (data Fifa). Depois, aproveitarei as férias na Argentina, pois é a primeira vez que terei muitos dias a mais em dezembro com as férias, com paz e tranquilidade com meu pessoal e, em janeiro, voltarei novamente para fazer a pré-temporada. Começarei do zero e me prepararei da melhor forma possível, como sempre.”

