Vasco volta a acionar Justiça do Rio para concorrer à administração do Maracanã

O Vasco ingressou novamente no poder judiciário para tentar obter a administração do Maracanã, hoje gerido por Flamengo e Fluminense. O clube enviou, na última segunda-feira (16), uma ação ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Isso porque, afinal, o atual Termo de Permissão de Uso (TPU) do estádio se encerra no dia 23 de outubro, mas a tendência é que aconteça a renovação a favor da dupla Fla-Flu.

Aliás, em setembro, o Cruz-Maltino chegou a solicitar ao Governo do Estado e à Casa Civil a possibilidade de mandar dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. O clássico diante do Botafogo e a partida contra o Corinthians, pela 32ª e 36ª rodadas da competição, respectivamente. Porém, não obteve nenhuma resposta referente ao pedido até o momento.

Além disso, a Arena BSB, que venceu a licitação do Mané Garrincha, em Brasília, também demonstrou interesse em concorrer pela gestão do Maracanã. Portanto, a empresa se junta agora a Flamengo e Fluminense de um lado e ao Vasco de outro, aliado com W. Torre e Legends, na corrida para ficar com a administração do principal estádio do Rio.

Vasco na bronca

Se de fator houver a confirmação da renovação com Flamengo e Fluminense, o Vasco promete não aceitar tão facilmente a decisão. Isso porque será o décimo período de 180 dias em que a dupla terá o comando do Maracanã. Ou seja, desde abril de 2019 é que o Rubro-Negro e o Tricolor detêm o gerenciamento do estádio. Confira abaixo os intervalos.

1° – Abril de 2019 a outubro de 2019

2° – Outubro de 2019 a abril de 2020

3° – Abril de 2020 a outubro de 2020

4° – Outubro de 2020 a abril de 2021

5° – Abril de 2021 a outubro de 2021

6° – Outubro de 2021 a abril de 2022

7° – Abril de 2022 a outubro de 2022

8° – Outubro de 2022 a abril de 2023

9° – Abril de 2023 a outubro de 2023

