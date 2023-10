Moreira tem lesão diagnosticada e inicia recuperação no São Paulo

O lateral-direito Moreira sofreu uma lesão grau 1 no posterior da coxa direita e é mais um que vai frequentar o departamento médico do São Paulo. O jogador se machucou durante um treinamento da seleção brasileira sub-23. Ele estava convocado para defender o Brasil nos jogos Pan-Americanos, mas precisou ser cortado.

O jogador vem sofrendo com lesões nas últimas temporadas, o que vem atrapalhando seu processo de adaptação da base para os profissionais. No fim de 2022, Moreira operou o joelho após romper ligamentos do joelho esquerdo também em um treino. Ele passou seis meses no departamento médico, até ser liberado para fazer a transição para o campo.

Em julho, o lateral voltou a lista de relacionados por Dorival Júnior e, para ganhar ritmo de jogo, desceu para o sub-20 para participar de algumas partidas. Contra o América-MG, no dia 27 de agosto, ganhou sua primeira chance no time titular do Tricolor Paulista, nesta temporada.

Assim, totalmente recuperado, acabou sendo lembrado para defender a seleção brasileira sub-23. Ele disputaria os jogos Pan-Americanos, mas novamente uma lesão lhe tirou a possibilidade de vestir a camisa do Brasil. Moreira tem nacionalidade portuguesa e já defendeu o sub-19 do país Europeu, mas ainda não decidiu qual seleção vai defender.

Moreira já está no Reffis do São Paulo para iniciar seu tratamento. Assim, sem o atleta, o Tricolor tem Rafinha, Nathan e Raí Ramos à disposição. Outra opção é Igor Vinícius, mas ele também está no departamento médico, desde fevereiro, se recuperando de uma lesão no púbis.

