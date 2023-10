Marcelo Fernandes evita distrações e foca na luta contra o rebaixamento

O Santos entra em campo nesta quinta-feira (19), às 20h, na Vila Belmiro, para encarar o RB Bragantino, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado após engatar três vitórias seguidas, o Peixe chega empolgado para manter a sequência positiva. Contudo, o técnico Marcelo Fernandes faz questão de botar o pé no chão e afirmou o clube não pode almejar coisas grandes neste momento.

Em uma entrevista ao programa Arena SBT, o treinador destacou a importância de se concentrar no “Plano A” da equipe, que é sair da zona de rebaixamento. Ele e sua comissão técnica estão comprometidos com essa missão, sem espaço para um “Plano B”.

“A gente aqui é bem pé no chão, não se empolga com absolutamente nada. Principalmente eu e minha comissão. A gente tem um campeonato com um Plano A, não tem Plano B. Estamos bem cientes disso. É sair lá de baixo, da zona ruim, para deixar o Santos no seu devido lugar”, disse Marcelo Fernandes.

Assim, o treinador tenta frear a empolgação do torcedor que almejava se classificar para um torneio continental na próxima temporada. Apesar da vaga para a Sul-Americana ser bastante possível, o santista sonha com mais. Muito por conta da Copa do Brasil.

Situação do time de Marcelo Fernandes no Brasileirão

Neste momento, o Santos está fora do torneio nacional, mas conseguiria uma vaga para a Copa do Brasil se terminar o Brasileirão na 9° colocação no mínimo. Com 30 pontos e na 15° posição, a equipe está a 10 pontos da colocação almejada, mas foca na zona de rebaixamento, onde está a 3 pontos do Vasco, primeiro time na zona de descenso.

