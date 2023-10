Arrascaeta e Gerson retornam ao Flamengo

Após servirem suas respectivas seleções na Data Fifa, Arrascaeta e Gerson retornaram ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (18). Assim, os meias se apresentaram no Ninho do Urubu para retomar os trabalhos no Flamengo. A informação é do “ge”.

Retornos de Arrascaeta e Gerson

Rivais na Data-Fifa, os meias ainda não treinaram com Tite, mas devem ser relacionados para partida entre Cruzeiro e Flamengo. Afinal, ambos não entraram em campo no jogo entre Uruguai e Brasil, na última terça-feira (17), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Portanto, não estão desgastados.

Assim, os fisiologistas rubro-negros farão uma avaliação dos meias no Ninho do Urubu. Caso sejam aprovados pelos profissionais do clube, ambos serão reintegrados ao elenco e viajarão para Belo Horizonte ainda nesta quarta-feira (18).

LEIA MAIS: Com Tite, Everton Ribeiro vive momento decisivo no Flamengo

Ídolos do Flamengo

Arrascaeta e Gerson estão marcados na história do clube. Afinal, ambos participaram de títulos expressivos da equipe rubro-negra nos últimos dias. Os meias são responsáveis pela armação das jogadas ofensivas e serão reforços de peso para Tite em campo.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam na próxima quinta-feira (19), às 19h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com as indefinições de Arrascaeta e Gerson, Tite ainda não definiu uma escalação para partida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.