Bola de ouro das vendas: Messi é eleito atleta mais comercializável do mundo

O argentino Messi, craque do Inter Miami e da seleção argentina, é o atleta mais comercializável do mundo em 2023. O ranking é do site “SportsPro”. A metodologia do estudo considera três pilares principais: força do nome, mercado que ocupa e tripé da sustentabilidade.

O camisa 10 já tinha sido listado em 2020 e, agora, pelo segundo ano consecutivo, fica novamente na ponta do ranking dos 50 atletas mais comercializáveis do mundo. Ele supera nomes como LeBron James, do Los Angeles Lakers (NBA), por exemplo.

O top-10 conta com importantes nomes, como Lewis Hamilton (Fórmula 1), Simone Biles (ginástica artística), Mbappe (PSG) e Max Verstappen (Fórmula 1). A jogadora Alex Morgan, da seleção dos Estados Unidos, é a primeira mulher a figurar no ranking.

Aliás, a situação de Cristiano Ronaldo chama bastante atenção. Um dos grandes nomes do futebol mundial e rival de Messi, o gajo caiu para a 27ª colocação no ranking. A explicação da publicação é que o português perdeu força comercial ao se transferir para o futebol da Arábia Saudita. Ele, todavia, já ficou na primeira colocação em 2022.

Considerando o futebol brasileiro, o melhor posicionado é o atacante Suárez, do Grêmio, que está na 32ª colocação.

Messi vê Neymar distante

O brasileiro Neymar também está na lista dos 50 atletas mais comercializáveis. No entanto, ele está distante em relação a Messi. Atualmente, o craque do Al-Hilal ocupa a 31ª colocação. O zagueiro Thiago Silva também está no ranking, na 34ª colocação.

