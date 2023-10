Ex-Bahia, Ryan busca evitar rebaixamento no Japão

A J-League, Primeira Divisão do Japão, retorna nesta semana após o fim da Data Fifa. Assim, restando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato, o Yokohama FC do atacante Ryan está na luta para sair da zona de rebaixamento. O jogador, no entanto, se aproxima do melhor ano da carreira (leia mais abaixo).

Neste ano, apenas uma equipe será rebaixada para a Segunda Divisão, para que ocorra o realinhamento e as três primeiras divisões do Japão fiquem com 20 clubes cada. O time do brasileiro amargura a lanterna, um ponto atrás do 17º colocado.

“Cada jogo a partir de agora é uma final para nós, teremos que entrar concentrados e focados para não perder nem empatar por besteira, e assim nos livrar do rebaixamento. Aproveitamos esse período sem jogos para alinhar e corrigir o que era preciso”, disse Ryan.

Apesar da colocação dos “Fulie”, o atacante vive seu melhor momento na temporada e está próximo de igualar seu melhor ano como profissional. São quatro gols e uma assistência em 2023, tendo balançado a rede nos últimos dois jogos que disputou. Em 2021, atuando pelo Bahia, marcou cinco gols e também deu um passe para gol.

“Os gols começaram a sair naturalmente, graças a Deus. Sigo trabalhando muito durante as semanas para poder sempre performar bem em campo e continuar fazendo gols”, contou.

Ryan e o Yokohama FC recebem o F.C. Tokyo às 2h, horário de Brasília, deste sábado (21).

