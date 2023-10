De olho no Corinthians, Diniz e André retornam ao Fluminense

O técnico Fernando Diniz e o volante André foram desfalques do Fluminense na Data Fifa. Afinal, ambos participaram dos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, eles já estão de volta ao Brasil.

Retornos no Fluminense

Afinal, Fernando Diniz e André desembarcaram no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (18). Portanto, ambos participarão do treino desta tarde e ficarão disponíveis para partida entre Fluminense e Corinthians.

André disputou apenas 11 minutos de jogo pelo Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Portanto, não está desgastado fisicamente e deve jogar na próxima rodada do Brasileirão. No entanto, Nino será desfalque da equipe tricolor em campo.

O zagueiro foi convocado para Seleção Brasileira nesta Data Fifa, mas sofreu uma entorse no joelho esquerdo e precisará ser desfalque nos próximos jogos da equipe tricolor. Assim, Fernando Diniz precisará pensar em alternativas no setor defensivo.

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. A equipe tricolor jogará no estádio pela última vez antes da final da Libertadores, marcada para dia 4 de novembro.

