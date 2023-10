Pedro é cortado do Mundial sub-17 após pedido de Mano Menezes

O Corinthians decidiu não liberar o atacante Pedro para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. Ele estava na lista final do técnico Phelipe Leal, mas acabou barrado por um pedido do clube do Parque São Jorge para a sequência da temporada. O Mundial acontece no mês de novembro, na Indonésia.

O motivo teria sido o bom desempenho do jogador durante este período de Data-Fifa. Nos treinamentos do técnico Mano Menezes, Pedro se destacou positivamente. Por conta disso, o treinador do Corinthians pediu a permanência do atacante para o restante da temporada.

Aliás, vale lembrar que Pedro já está negociado com o Zenit, da Rússia, e vive seus últimos meses de Corinthians. Contudo, Mano Menezes acredita que o garoto pode ser fundamental nesta reta final de temporada. O Timão está a quatro pontos da zona de descenso do Campeonato Brasileiro e tenta evitar um novo rebaixamento.

Pedro vai se se transferir para a Europa no começo de fevereiro, quando completa 18 anos. Sendo assim, não deve fazer parte da pré-temporada do Timão, visando o ano de 2024. Por outro lado, o técnico da Seleção Brasileira sub-17, Phelipe Leal, terá que convocar um novo nome para a disputa da Copa do Mundo.

