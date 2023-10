Santos assina acordo de venda de placas de publicidade e lucra R$ 25 mi

O Santos confirmou, na terça-feira (17), que fechou com a Brax Sports Assets para venda de publicitárias da Vila Belmiro em jogos do Campeonato Brasileiro. O site “Máquina do Esporte” adiantou a informação.

O contrato entre as partes visa a venda de espaço nas placas de publicidade e será entre 2025 e 2029. O valor final da operação foi de R$ 25 milhões.

O vínculo é válido para os jogos em que o Santos for mandante. Aliás, diante da possibilidade de reformas na Vila Belmiro, as placas serão para qualquer estádio que o Peixe jogar.

O Santos é o primeiro time ligado a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) a acertar com a empresa. Antes, Botafogo, Cruzeiro e Vasco também já haviam assinado contratos parecidos.

Aliás, Botafogo, Cruzeiro e Vasco já têm contrato de venda de direitos comerciais e mídia com a Serengeti Asset Management e a Life Capital Partners (LCP). No entanto, as placas de publicidade não estão neste acordo. O Santos estuda o mesmo acerto, nos mesmos moldes, mas com a Mubadala Capital, investidora dos Emirados Árabes Unidos.

