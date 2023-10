Com história nas Seleções de base, Mycael espera brilhar no Pan

A Seleção Brasileira Sub-23 começa, na próxima semana, sua caminhada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A equipe, comandada por Ramon Menezes, segue no ciclo visando os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem, tendo esta competição, portanto, um ponto importante na preparação. E um dos jogadores tem uma história relevante em torneios desta natureza.

O goleiro Mycael, do Athletico-PR, defende as Seleções de base desde a categoria sub-15. Aliás, o arqueiro já conquistou títulos importantes, como o Sul-Americano Sub-15 de 2019. Na altura, ele defendeu um pênalti na decisão contra a Argentina. Neste ano, voltou a faturar a competição, mas no Sub-20, já sob o comando de Ramon. Agora, ele espera ajudar o Brasil a quebrar um tabu de 36 anos sem ganhar a medalha de ouro no Pan.

“Já venho trabalhando há tempos com o Ramon, ele tem minha confiança. Disputamos o Sul-Americano e o Mundial recentemente e ele me deu o privilégio de realizar meu sonho de estar na Seleção Principal. Sabemos da dificuldade do campeonato, há muito tempo o Brasil não sobe no pódio. Mas vamos trabalhar bem para conquistar nossos objetivos. Tenho uma grande história na Seleção, desde o Sub-15, e fui bicampeão do Sul-Americano esse ano na Sub-20. Tento compartilhar a experiência com os meninos novos, que estão jogando pela primeira vez uma competição internacional”, diz o goleiro.

Com o multicampeão na base Mycael no elenco, a Seleção viaja para o Chile nesta quarta-feira (18), após um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis. A estreia brasileira é no dia 23, contra os Estados Unidos, mas Colômbia e Honduras também estão na chave do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.