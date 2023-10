Goleiro do Peru quebra celular de torcedor que invadiu gramado

O goleiro Pedro Gallese, da seleção do Peru, se envolveu em uma cena inusitada nesta terça-feira (17), na derrota para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Irritado com um torcedor que invadiu o campo logo após o fim do jogo, o arqueiro quebrou o celular que o invasor levava. Com bola rolando, os argentinos ganharam por 2 a 0.

Na partida Peru x Argentina, um torcedor da seleção peruana invadiu o campo pra tirar uma foto com Messi. Pedro Gallese, goleiro da seleção peruana, pegou o celular do torcedor, quebrou e atirou para jogo do campo.pic.twitter.com/KXy5WG8yfH — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 18, 2023

A cena ocorreu logo após o apito final, no Estádio Monumental de Lima. Após uma atuação espetacular de Messi, autor dos dois gols, o jogador foi muito assediado. Então, um fã conseguiu furar o bloqueio da segurança e invadiu o gramado. Foi quando Gallese e alguns seguranças o interceptaram antes que chegasse ao craque argentino. Mas, não ficou por aí: o goleiro do Peru ainda tirou o celular das mãos do fã, o quebrou e, em seguida, o jogou para longe.

A chateação de Gallese seria, até certo ponto, justificada. Em noite inspirada do camisa 10 argentino, o Peru não teve chances e acabou derrotado. Com apenas um ponto, sua seleção é penúltima nas Eliminatórias e ainda não venceu. Por outro lado, a reação do goleiro dividiu opiniões nas redes sociais.

Gallese, aliás, já tem um histórico de confusões. Em março deste ano, ele chegou a ser detido na Espanha após uma confusão com policiais antes de um amistoso entre as Seleções dos dois países, em Madri. Na altura, um policial teria confundido o lateral-esquerdo Yotún com um torcedor e o empurrado. Gallese, então, tomou as dores do companheiro e partiu para a briga.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.