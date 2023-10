Galvão Bueno sobre Seleção Brasileira: ‘Nunca vi um time tão ruim’

O narrador esportivo Galvão Bueno não aliviou nas críticas para a Seleção Brasileira de Fernando Diniz. O time perdeu para o Uruguai, por 2 a 0, na noite dessa terça-feira (17), em duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Inicialmente, Galvão analisou o momento da seleção brasileira e criticou a atuação de Fernando Diniz.

“Vamos para o jogo e eu queria usar duas frases muito fortes! Primeiro: não temos um time na Seleção Brasileira! Temos um monte de jogadores, alguns com nome, outros menos nome, com mais ou menos experiência, mas meio perdidos dentro de um esquema que ainda não assimilaram. Diniz, você precisa colocar a cabeça para funcionar urgentemente! Mas de forma correta! Pois o Diniz foi tão ruim quanto os jogadores que jogaram de forma pior! Pois quando o Neymar se machucou ele botou mais um centroavante, o Pombo”, salientou.

Galvão que é um ícone das transmissões esportivas no Brasil, lamentou o momento e lembrou dos jogos da Seleção Brasileira que ele narrou.

“Estou há 50 anos acompanhando a Seleção Brasileira! 13 Copas do Mundo, mais de 50 jogos seguidos do time em Copas do Mundo! E eu nunca vi um time tão ruim vestir a camisa pentacampeã! Nunca vi um time tão ruim como esse”, finalizou.

A Seleção Brasileira está na terceira colocação das eliminatórias. Argentina e Uruguai ocupam as duas primeiras colocações. O Brasil volta a campo contra a Colômbia, fora de casa, e depois diante da Argentina, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.