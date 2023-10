MP pede autuação de Marcos Braz após briga com torcedor do Flamengo

O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com um pedido de atuação de Marcos Braz nesta terça-feira (17/10). O vice-presidente do Flamengo está sendo autuado por lesão corporal após brigar com um torcedor rubro-negro em um shopping da Barra da Tijuca. A informação é do jornal “O Globo”.

As autoridades também entraram com um pedido de autuação de Carlos André Simões da Silva, que estava ao lado do dirigente rubro-negro no momento da briga. O Ministério Público se baseou nas imagens das câmeras de segurança e considerou que Marcos Braz proferiu golpes e mordeu Leandro Gonçalves Junior, torcedor do clube. O episódio aconteceu no dia 19 de setembro.

Polêmica no Flamengo

O vice-presidente de futebol do Flamengo estava em um shopping e se envolveu em uma briga com Leandro, torcedor rubro-negro. Depois do ocorrido, as partes foram prestar queixa na delegacia. O episódio gerou muita repercussão nas redes sociais e nos noticiários esportivos.

Na época, Marcos Braz promoveu uma entrevista no Ninho do Urubu e alegou que estava ao lado da filha e havia sido ameaçado de morte pelo torcedor rubro-negro. No entanto, Leandro afirma que não praticou nenhum ato intimidatório e apenas pediu pela saída do vice-presidente.

Documento do Ministério Público

“O Ministério Público requer a retificação da autuação do presente processo, devendo constar Marcos Teixeira Braz e Carlos André Simões da Silva como autores do delito de lesão corporal (…) e vítima Leandro Gonçalves Junior, ressaltando que há representação da vítima em face dos autores (…) imagens captadas pelo sistema de monitoramento do shopping revelam, claramente, a iniciativa do senhor Marcos Braz ao sair correndo da loja na qual se encontrava, seguido de Carlos André, para agredir o senhor Leandro Gonçalves” disse o promotor Márcio Almeida em depoimento divulgado pela ESPN.

