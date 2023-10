Arana vai para o jogo do Atlético contra o Palmeiras? Lateral comenta situação

O lateral-esquerdo Guilherme Arana defendeu a Seleção Brasileira, durante a Data-Fifa. Foi titular no empate com a Venezuela, na Arena Pantanal. Mas reserva na derrota para o Uruguai, por 2 a 0, fora de casa, entrando no segundo tempo. Nesta quinta-feira, o Atlético entra em campo contra o Palmeiras, em São Paulo, pelo Brasileiro. Mas a tendência é de que Arana esteja a disposição, embora tenha o desgaste dos deslocamentos.

“Tinha conversado antes do jogo com o pessoal do Atlético, perguntaram como eu estava me sentindo. Estou retornando para São Paulo, já fico com o pessoal hospedado. Se eu não me engano eles chegam amanhã à noite, vou estar junto com meus companheiros para ajudar na quinta-feira que será um grande jogo também”, disse o lateral-esquerdo.

O Atlético entra em campo contra o Palmeiras e busca se recuparar dentro do Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu para o Cuiabá, na rodada passada. Assim, desperdiçou a oportunidade de ficar mais próximo do G4. O clube mineiro está na nona colocação, com 40 pontos. O Verdão, por sua vez, tem 44 pontos, na quarta posição.

