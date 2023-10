Cruzeiro divulga parcial de ingressos para jogo contra o Flamengo

O Cruzeiro divulgou, na tarde desta quarta-feira (18/10), a parcial de ingressos para o jogo contra o Flamengo. A partida será nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a comunicação do Cruzeiro, até o momento mais de 30 mil cruzeirenses já confirmaram entradas para o jogo no Mineirão. A diretoria solicitou 50 mil entradas.

O Cruzeiro entra em campo bastante pressionado. Isso porque a Raposa vê a cada rodada a zona de rebaixamento se aproximar. Além disso, os próximos compromissos do time celeste são complicados, com o Atlético na Arena MRV, depois Bahia, Fortaleza, São Paulo e Internacional.

A Raposa tem atualmente 31 pontos, na 13ª colocação. O Flamengo, por sua vez, tem 44 pontos, na quinta posição do Brasileirão. E promoverá a estreia dop técnico Tite.

Aliás, vale ressaltar que o Cruzeiro tem encontrado problemas no Mineirão, em 2023. A Raposa ainda não venceu no estádio na temporada: até agora foram sete jogos, quatro empates, três derrotas, com seis gols sofridos e apenas dois gols marcados.

