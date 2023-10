Grêmio x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Após o fim de mais uma data-Fifa e jogos das Seleção nas Eliminatórias, Grêmio e Athletico-PR vão a campo e abrem a 27ª rodada do Brasileirão. O jogo será na Arena gremista, às 19h (de Brasília). E a briga é na parte de cima da tabela. O Grêmio tem 44 pontos e, se vencer, pode encerrar a rodada na vice-liderança. Já o Furacão, com 41 pontos espera voltar ao G6. Para você não perder nada da partida, a “Voz do Esporte” preparou uma cobertura em alto nível. A transmissão começa às 17h30 e terá o comando e a narração de Ennio Ricanelo.