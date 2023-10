América-MG x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Independência será palco nesta quarta-feira (18/10), às 20h (de Brasília) do duelo entre times que ocupam os extremos da tabela do Brasileirão, América-MG e Botafogo. Enquanto o Fogão é líder disparado com 55 pontos (nove à frente do vice-líder Bragantino), o Coelho é o lanterna, com apenas 18 pontos, dez atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento (Bahia). Este jogão pela 27ª rodada da competição terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa às 18h30 e terá o comando e a narração do premiado Cesar Tavares.