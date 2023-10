Mário e Fred vão ao Paraguai para acertar detalhes da final da Libertadores

De olho na decisão da Copa Libertadores, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, o vice-presidente Matheus Montenegro, e o ex-jogador Fred, dirigente do clube, foram ao Paraguai nesta quarta-feira (18). O trio terá uma reunião oficial na sede da Conmebol, na cidade de Luque, para dialogar sobre o jogo contra o Boca Juniors.

O encontro acontecerá oficialmente nesta quinta-feira (19) para tratar de detalhes da decisão, marcada para o dia 4 de novembro, às 17h (de Brasília), no Maracanã. Sendo assim, a reunião acontece anualmente com os presidentes finalistas, e o Boca Juniors também enviará dirigentes para a conversa protocolar.

A entidade pretende esclarecer assuntos como logística, festas e tudo que envolve a partida, que pode definir o título inédito da equipe carioca ou a sétima estrela do time xeneize. O mandatário postou uma foto, em suas redes sociais, ao lado de Fred a caminho da capital paraguaia.

Olho no Corinthians

Antes da decisão, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, os comandados de Fernando Diniz entram em campo nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Corinthians, no Maracanã. Esse será o último jogo no estádio antes da decisão da competição continental.

Por fim, o Tricolor terá a tarefa de manter o tabu de mais de seis anos sem perder para o Corinthians, no Maracanã. Desde o revés em 2017, a equipe venceu quatro e empatou três sob seus domínios, sendo um dos jogos em São Januário e outro no Mané Garrincha.

Veja os últimos duelos com o Fluminense como mandante

24/08/2022 – Fluminense 2 x 2 Corinthians – Copa do Brasil

02/07/2022 – Fluminense 4 x 0 Corinthians – Brasileirão

27/06/2021 – Fluminense 1 x 1 Corinthians – Brasileirão (São Januário)

13/09/2020 – Fluminense 2 x 1 Corinthians – Brasileirão

15/09/2019 – Fluminense 1 x 0 Corinthians – Brasileirão (Mané Garrincha)

29/08/2019 – Fluminense 1 x 0 Corinthians – Copa Sul-Americana

22/08/2018 – Fluminense 1 x 0 Corinthians – Brasileirão

23/07/2017 – Fluminense 0 x 1 Corinthians – Brasileirão

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.