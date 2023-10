Vasco x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Noite de casa cheia em São Januário para o grande duelo entre Vasco e Fortaleza. Nesta quarta-feira (18/10), na Colina, o Cruz-Maltino recebe o time cearense às 21h30 (de Brasília) pela 27ª rodada do Brasileirão. Todos os ingressos estão vendidos e a motivação é grande entre os cariocas. Afinal, uma vitória significará sair da zona de rebaixamento. Mas o rival é pedreira. Além de finalista da Sul-Americana, o Fortaleza, se vencer, entra no G4. É jogo imperdível e você poderá acompanhar a cobertura-raiz da “Voz do Esporte”. A transmissão começa bem antes, com um pré-jogo com a qualidade que todos conhecem e que terá Diego Mazur no comando e na narração.

A cobertura da Voz também conta com os comentários de Giovanni Danjo e com as reportagens de Osmar Neto. E mais: após o apito final vai rolar um pós-jogo de primeira, com toda a análise e detalhes quentes desta grande partida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.