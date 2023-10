Goiás x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Goiás e São Paulo, times que buscam recuperação na tabela do Brasileirão, se enfrentam nesta quarta-feira (18/10), pela 27ª rodada da competição. O encontro na Serrinha, em Goiânia, começa às 21h30 (de Brasília). O São Paulo entrou na rodada com 35 pontos, na décima posição. Uma vitória acaba com qualquer risco de lutar contra o rebaixamento na reta final desta Série A e acaba com um jejum: o time ainda não venceu como visitante nesta Série A. O Goiás caiu muito de produção e entrou no Z4. Tem 27 pontos e precisa vencer para, talvez, encerrar a rodada fora da zona da degola.

A partida terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão com o tradicional pré-jogo que os internautas conhecem, a partir das 20h. Christian Rafael comanda as ações e também faz a narração deste jogo muito importante para a tabela da competição.