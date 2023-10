Botafogo x Athletico: ingressos já estão à venda para público geral

Começou nesta quarta-feira (18), às 10h, a venda de ingressos para o público geral de Botafogo x Athletico. As equipes se enfrentam no sábado, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos para sócios-torcedores.

Os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior já tiveram os seus ingressos esgotados. Assim, restam entradas para Oeste Superior A e Oeste Superior B, ambos com entradas no valor de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Aliás, esse será o mesmo preço para a torcida do Furacão, que ficará no Setor Sul.

Inicialmente o Setor Norte ficaria fechado por conta de um show que terá no estádio nos próximos dias. No entanto, o Botafogo anunciou que terá ingressos para o espaço diante do Athletico. Esses custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Antes do confronto contra o Athletico, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira. Em Belo Horizonte, o líder do Brasileirão visita o América-MG, lanterna. A bola rola às 20h.

