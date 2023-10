Neymar tem ruptura do ligamento do joelho e passará por cirurgia

A CBF emitiu um comunicado oficial na tarde desta quarta-feira (18) para informar a gravidade da lesão de Neymar, que deixou o gramado com fortes dores no revés do Brasil para o Uruguai, no Centenário. Nesse sentido, a entidade divulgou que após exames clínicos e de imagem foi constatado que o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Confira a nota da CBF na íntegra

O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta.

