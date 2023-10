Luan opta por não denunciar torcedores do Corinthians que o agrediram em motel

Luan, que agora joga no Grêmio, decidiu não denunciar os torcedores do Corinthians que entraram em um motel em São Paulo para agredi-lo em incidente que ocorreu em julho deste ano, quando ele ainda estava no clube paulista.

A investigação foi encerrada porque, nesse tipo de crime, a vítima precisa apresentar a queixa. Além de Luan, os amigos que estavam com ele no motel também desistiram de seguir adiante com o caso. Dessa maneira, mesmo que o prazo para fazer a denúncia ainda esteja aberto, que é de seis meses, parece que Luan não vai continuar com a investigação, conforme informações do ‘ge’.

A polícia civil já tinha identificado e acusado sete pessoas, mas não encontrou provas de que os indivíduos estavam armados durante o incidente.

Os torcedores entraram no motel na madrugada de 4 de julho, na zona oeste de São Paulo, e agrediram Luan. O jogador chegou a postar uma foto com sua bermuda suja de sangue. Além disso, os agressores divulgaram imagens nas redes sociais comemorando o ataque.

Após o incidente, Luan acabou afastado pelo Corinthians, onde jogou 80 partidas e marcou 11 gols. Dessa maneira, o episódio marcou o fim da sua passagem pelo clube, e ele fez um acordo para rescindir o contrato e se transferir para o Grêmio.

