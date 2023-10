CBF busca resolver impasse entre Flamengo e Conmebol, que incomoda o Fluminense

Em meio à expectativa para a final da Copa Libertadores, o Fluminense se incomodou com a postura do Flamengo, que também está à frente do acordo com o Consórcio Maracanã. O Rubro-Negro pretende utilizar o estádio no duelo contra o Red Bull Bragantino às vésperas da decisão, contrariando o acordo com a Conmebol. A CBF enviou um ofício para apoiar a mudança do local da partida entre a equipe carioca diante da de Bragança Paulista.

O presidente Rodolfo Landim, nesse sentido, diz que não abre mão de mandar o confronto com o Massa Bruta, pelo Brasileirão, no estádio entre os dias 28 e 29 de outubro. Diante disso, a CBF enumerou para a entidade os motivos para a mudança de planos do clube carioca. O presidente Ednaldo Rodrigues chegou a embarcar para Luque, no Paraguai, para conversar com a Conmebol sobre o assunto.

O acordo anterior visava que o Flamengo enfrentasse o Red Bull Bragantino já nesta Data-Fifa para não interferir na decisão da competição continental. Por outro lado, a CBF expôs o critério de três jogos consecutivos fora de casa da equipe paulista. Por esse motivo, a entidade máxima do futebol brasileiro concordou com o posicionamento rubro-negro.

Como foi na decisão de 2020

Na decisão entre Palmeiras e Santos, realizada em janeiro de 2021, o acordo foi com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a concordância de Flamengo e Fluminense. Contudo, houve menos condições e concessões antes da decisão que consagrou o bicampeonato alviverde no Maracanã.

Além disso, há um impasse quanto à utilização dos camarotes do 3º andar no lado Oeste, que tem o Flamengo como beneficiário principal e uma negociação sobre os do lado Leste, no 2º andar. No momento, os valores giram em torno de 1,5 mil dólares por assento (20 lugares no total), cerca de R$ 150 mil. Os valores, porém, ainda não foram divulgados pela entidade.

Dirigentes do Flu no Paraguai

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, o vice-presidente Matheus Montenegro, e o ex-jogador Fred, dirigente do clube, foram ao Paraguai nesta quarta-feira (18). O trio terá uma reunião oficial na sede da Conmebol, na cidade de Luque, para dialogar sobre o jogo contra o Boca Juniors.

Por fim, a reunião acontece anualmente com os presidentes finalistas, e o Boca Juniors também enviará dirigentes para a conversa protocolar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.