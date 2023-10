Políticos sugerem que Benzema perca nacionalidade francesa

O atacante francês Karim Benzema se viu alvo de uma polêmica envolvendo políticos de seu país. O ministro do interior Gérald Darmanin acusou, sem provas, nesta terça-feira (17), que o jogador teria ligações com o grupo terrorista islâmico Irmandade Muçulmana. Benzema, embora nascido na França, é de origem argelina e tem o Islã como sua religião.

Darmanin afirmou que Benzema tem “vínculos notórios” com a Irmandade Muçulmana, em entrevista ao canal de TV francês ‘CNews’. Posteriormente, fontes ligadas ao Ministério reiteraram que as alegações têm como base polêmicas nas quais Benzema se envolveu, como não cantar o hino francês antes dos jogos da seleção e ainda de um “proselitisimo em favor da religião muçulmana nas redes sociais”.

Mas, não ficou por aí. Já nesta quarta, a senadora Valérie Boyer sugeriu que, caso as acusações do ministro sejam verdadeiras, Benzema receba punições. Inclusive, citou que ele poderia perder a Bola de Ouro, dada em 2022 pela revista ‘France Football’. Ademais, sugeriu que o atacante perca a nacionalidade francesa, considerando que a alegada ligação seria uma “traição à pátria”.

De fato, não há qualquer comprovação de Benzema seja ligado a grupos terroristas. Mas o que insuflou as polêmicas foram postagens do jogador, nos últimos dias, condenando o conflito entre israelenses e palestinos. O atacante do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, considerou que os bombardeios de Israel a Gaza são “injustos e não poupam mulheres, nem crianças”. O governo francês já se colocou ao lado de Israel em meio ao conflito, que já matou mais de 4 mil pessoas.

