Equipe da Ucrânia se recusa a adiar jogo com Maccabi Tel-Aviv, em Israel

Em meio à guerra entre Israel e Hamas, o Zorya Luhansk, equipe da Ucrânia, surpreendeu o mundo do futebol. O time anunciou, em comunicado oficial, que se recusa a adiar o duelo com o Maccabi Tel Aviv, pela Conference League. Vale destacar que o confronto está marcado para o próximo dia 26 de outubro, em Israel, à 13h45 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo B da competição continental.

Nesse sentido, o time ucraniano ressaltou que compreende o momento caótico que vive Israel, porém também convive com guerra em seu território. Além disso, afirmou que jamais adiou um jogo e costuma viajar por locais por meio de automóveis de 15 a 20 horas, ida e volta.

“O Zorya Luhansk compreende a situação em Israel. Nomeadamente, quando se trata de guerra e dos atos terroristas no território do país, e a tudo o que conduz à morte de pessoas. Porém, apesar de tudo, é preciso lembrar que a guerra já dura no nosso país há quase 10 anos. Durante esse tempo, o nosso povo, os nossos adeptos e nosso equipa passaram por muita coisa. Tivemos que sair de casa, recomeçar a vida e continuar a lutar”, disse em nota

“A nossa equipa viaja para muitos locais de autocarro, atravessando fronteiras durante 15-20 horas na ida e no regresso ao país”, explicou.

Prontos para jogar

O Zorya destacou que se ofereceu para ajudar o Maccabi a organizar o confronto em Lublin, cidade da Polônia onde tem mandado seus jogos. Por outro lado, salientou que o time israelense insiste no adiamento

“Dada a logística muito difícil, sem esquecer que a Ucrânia é também um país que ainda está em guerra e a lutar pela sua independência, e que não quer descurar as competições nacionais (a Taça e o Campeonato da Ucrânia), qualquer adiamento de jogos é inaceitável para o Zorya. Estamos prontos para jogar futebol e estamos prontos para jogar de acordo com os regulamentos e o calendário das competições da UEFA e do campeonato nacional”, encerrou o comunicado.

