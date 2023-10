Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Atlético-MG duelam nesta quinta-feira (19), às 19h, no Allianz Parque, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o quarto colocado, com 44 pontos e, mesmo considerado difícil, ainda sonha com o título, mesmo com o líder Botafogo 11 pontos na sua frente. Por outro lado, o Galo está na nona posição, com 40 pontos e com uma vitória, pode entrar no G-6 e entrar no grupo de classificação para a Libertadores.

Como chega o Palmeiras?

O técnico Abel Ferreira ainda não sabe se poderá contar com seus convocados para o duelo contra o Atlético. Afinal, Raphael Veiga, Piquerez, Richard Rios e Gustavo Gómez estavam com suas respectivas seleções em duelos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Contudo, os dois primeiros tem chance de começarem o duelo no Allianz Parque, já que atuaram pouco por Brasil e Uruguai na terça-feira (18). Por fim, o único desfalque deve ser o atacante Dudu, que só deve voltar em 2024. Atuesta iniciou a transição para o gramado, mas segue fora.

Como chega o Atlético-MG?

Por outro lado, o técnico Felipão também tem os seus desfalques. Afinal, o lateral-direito Mariano e o atacante Eduardo Vargas seguem no departamento médico. Além disso, o Galo também tem seus convocados como dúvidas. O lateral-esquerdo Guilherme Arana esteve com a Seleção Brasileira e atuou nas duas partidas do Brasil. Já Alan Franco estava com a seleção colombiana. Os dois vão se juntar a delegação em São Paulo, mas ainda são dúvidas para o embate.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

27ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 19/10/2023; 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Éverson; Saravia, Mauricio Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia , Otávio e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk. Técnico: Felipão

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Onde assistir: Premiere

