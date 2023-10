Santos x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (19), o Santos recebe o Bragantino pela 27ª rodada do Brasileirão. O confronto tem grande importância para o Peixe, que vem de quatro vitórias consecutivas e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Bragantino começa a rodada como segundo colocado e precisa vencer para continuar sonhando com o título brasileiro. A bola rola às 20h, em Santos.

Como chega o Santos

Antes da paralisação da data Fifa, o Santos tinha conseguido uma ótima recuperação no Campeonato Brasileiro. Com quatro vitórias consecutivas, a equipe comandada por Marcelo Fernandes deixou, enfim, a zona de rebaixamento. Agora, a busca é por manter esta sequência positiva, mas o peixe terá desfalques. Os volantes Camacho e Rincón estão suspensos, o que obrigará o treinador a mexer na equipe. Ainda assim, o time conta com a volta de Soteldo, que estava com a seleção venezuelana e retorna às pressas para o jogo.

Como chega o Bragantino

O Bragantino visita o Santos mantendo vivo o sonho de um inédito título brasileiro. Embora comece a rodada na segunda colocação, o Touro sabe que apenas uma vitória irá mantê-lo neste estatuto ao fim da mesma. A equipe, entretanto, não deve ter muitas mudanças em relação ao que já vem alinhando nas rodadas anteriores. Assim, o técnico Pedro Caixinha deverá manter uma escalação ofensiva, com três atacantes. Eduardo Sasha, que aliás já vestiu a camisa santista, é a esperança de gols, ao lado dos velozes Helinho e Vitinho.

SANTOS x BRAGANTINO

27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Data e horário: 19/10/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Joaquim, Basso, Dodô e Lucas Braga; Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Kevyson, Marcos Leonardo e Silvera. Técnico: Marcelo Fernandes.

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortíz e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

