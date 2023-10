Corinthians: Moscardo se machuca e não enfrenta o Fluminense

O Corinthians terá uma baixa para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira. O volante Gabriel Moscardo sofreu uma contusão no tornozelo e não foi relacionado pelo Timão para o confronto, que será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Moscardo teve uma entorse no tornozelo direito durante o treinamento, mas o clube não informou a gravidade. Ainda não se sabe por quanto tempo o jovem de 18 anos ficará afastado dos gramados.

O volante subiu para o elenco profissional nesta temporada e rapidamente conquistou seu espaço. Ao todo, foram 17 partidas até aqui com a camisa alvinegra.

Além do camisa 44, o técnico Mano Menezes não terá Lucas Veríssimo, Giovane e Paulinho. O primeiro está suspenso, enquanto os dois estão lesionados. Em compensação, Bruno Méndez e Matías Rojas, que serviram suas seleções na Data Fifa, deverão ir para o jogo.

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O time paulista começou a rodada na 14ª colocação, com 31 pontos, a quatro da zona de rebaixamento.

