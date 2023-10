Hazard explica aposentadoria aos 32 anos

Eden Hazard surpreendeu a todos ao encerrar a carreira de jogador de futebol na semana passada, apesar de seus 32 anos. Após brilhar com a camisa do Chelsea em uma passagem de sete anos pelo clube londrino, o belga chamou atenção do Real Madrid, que pagou uma quantia significativa de 115 milhões de euros pelo jogador. No entanto, na Espanha, Hazard não conseguiu alcançar o alto desempenho e optou em pendurar as chuteiras após encerrar contrato com o clube merengue, em junho deste ano.

Dessa maneira, durante entrevista ao jornal belga ‘L’Avenir’, Hazard explicou os motivos por trás de sua decisão de aposentadoria aos 32 anos.

“Ainda não sinto falta do futebol, estou tirando um tempo para mim. Mas vou sentir saudades, é claro. Assistir a jogos na televisão, ver meus filhos jogar, então nunca estarei muito distante. Não foi uma decisão difícil, amadureci essa ideia por um tempo e estou em paz comigo mesmo. Estou tranquilo. Já vinha pensando nisso desde que me aposentei da seleção (após a Copa do Mundo no Qatar)”, começou a dizer.

“Passei por momentos difíceis no Real Madrid, sempre disse que pararia quando não estivesse mais me divertindo e perdesse o prazer nos treinamentos. Por isso, não estava jogando. A decisão foi simples, mas posso dizer que joguei no Real Madrid, o maior clube do mundo”, explicou.

Além disso, Hazard também aproveitou a conversa para falar um pouco mais sobre seus planos longe dos gramados.

“Estou aproveitando a vida. Andando de bicicleta, jogando golfe, viajando. Quero ser uma pessoa comum”, disse o belga.

