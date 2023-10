Endrick deve completar 50 jogos pelo profissional do Palmeiras nesta quinta

Endrick deve completar a marca de 50 jogos pelo profissional do Palmeiras nesta quinta-feira (19), às 19h, contra o Atlético-MG. Em razão do bom desempenho frente a Boca Juniors (pela semifinal da Libertadores) e Santos (pelo Brasileirão, em que foi titular), a tendência é a de jovem atacante siga entre os titulares contra o Galo.

Após o treino desta quarta, Endrick comentou sobre o bom momento que vive pelo Maior Campeão do Brasil.

“Sempre que falo do meu amadurecimento, acredito que depois que fiquei mais velho me tranquilizei mais. Esperei o momento certo para jogar. Não me importo se falam que fui o melhor em campo, um dia você está lá em cima e no outro lá embaixo. Tem de achar o equilíbrio. Só quero jogar, estou feliz, de bem comigo mesmo, com confiança. Vou trabalhar bastante para buscar meu espaço, não importa se eu entrar, se começar jogando, sempre darei meu melhor. É uma gratidão que tenho com o Palmeiras e sempre vou dar meu melhor por esse time”, disse.

Endrick mostra foco pós-eliminação na Libertadores

O atacante comentou, aliás, sobre a eliminação na semifinal para os argentinos e o posterior período sem jogos por conta da Data-Fifa para a equipe retomar o foco na temporada.

“É bem difícil ser desclassificado, sei que ano que vem não vou estar aqui até o final da Libertadores. Todos ficamos abalados. Mas, como o Abel fala, são 24h para ficar tranquilo e já focar no próximo jogo. Foi o que fizemos, treinamos. Essa parada foi um descanso para a nossa mente, pudemos ficar com as nossas famílias e estamos bem. Precisamos da vitória no jogo de amanhã e vamos buscá-la. Não queremos deixar a vitória escapar das nossas mãos”, destacou.

No primeiro turno, a partida terminou 1 a 1 no Mineirão, com gol de Dudu para os palestrinos. A joia vê este compromisso pelo returno como uma das “finais” que o time terá alviverde pela frente. Quarto colocado do Brasileirão com 44 pontos, o Verdão aparece distante do líder Botafogo na tabela.

“Conhecemos bem o Atlético, sempre enfrentamos em duelos de times grandes. Será um jogo bom e, como no ano passado, os 12 jogos que faltam serão 12 finais para nós. Queremos buscar até o final o título”, encerrou.

Retorno de selecionados no Palmeiras

Nesta quarta-feira, o Palmeiras concluiu sua preparação para enfrentar o time mineiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As atividades na Academia de Futebol contaram com a presença de Veiga, Gómez e Piquerez, que retornaram de suas seleções. O colombiano Richard Ríos voltará nesta noite.

Raphael Veiga teve pouca minutagem na derrota do Brasil para o Uruguai em Montevidéu e, assim, participou integralmente com o elenco alviverde de atividades técnicas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.