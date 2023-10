Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da Data-Fifa, o Brasileirão está de volta em sua reta final. Nesta quinta-feira (19), o Cruzeiro recebe o Flamengo, às 19h (de Brasília), no Mineirão, em jogo válido pela 27ª rodada. Nesse sentido, o confronto marcará a estreia de Tite no comando da equipe da Gávea, que busca voltar ao G4 e ainda sonha com o título. A Raposa, por sua vez, tenta se distanciar da zona de rebaixamento para finalizar a temporada com tranquilidade.

Com 31 pontos, a equipe mineira não venceu nas últimas três rodadas e vê o Z4 se aproximar em um momento crucial da competição. No returno, o Cruzeiro tem apenas uma vitória em sete jogos e ligou o sinal de alerta. Já o Flamengo tenta se reencontrar no campeonato e soma 44 pontos, na quinta colocação. No momento, a diferença para o líder Botafogo é de 11 pontos, restando doze rodadas para o fim.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (19) será transmitido pelos canais Premiere.

Como chega o Cruzeiro

No último final de semana, a Raposa conquistou a Copa do Brasil sub-20 ao derrotar o Grêmio. Assim, os jovens Henrique Rodrigues, Japa e Fernando são as novidades entre os relacionados.

Além disso, Wesley Gasolina se recuperou de uma lesão que o deixou de fora dos gramados desde 13 de fevereiro. Essa é a primeira vez em que é relacionado após a lesão, muito em virtude da ausência de William.

A tendência é que Zé Ricardo faça duas mudanças importantes entre os titulares. Palacios entra no lugar de William, enquanto Matheus Jussa retorna de suspensão para a vaga de Lucas Oliveira. No meio, Matheus Pereira pode ser titular após lesão e, na frente, Bruno Rodrigues é o favorito a estar entre os onze.

Como chega o Flamengo

Para sua estreia, Tite não poderá contar com o zagueiro Léo Pereira, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Corinthians. Além disso, Allan está fora da temporada em virtude de uma lesão no pé.

Nesse sentido, a tendência é que David Luiz volte a ter uma oportunidade entre os titulares e seja o substituto imediato do defensor.

Nesta quarta-feira (18), Gerson e Arrascaeta se reapresentam depois de defender as cores de suas respectivas seleções. O primeiro deve ser titular, enquanto o camisa 14 tende a ficar como opção no banco.

Cruzeiro x Flamengo

27ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e horário: 19/10/2023, 19h (de Brasília)

Local: Mineirão (MG)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas (Kaiki) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Técnico: Zé Ricardo

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA) e Maurício Coelho Silva Penna (S)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-FIFA)

