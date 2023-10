Ao J10, médico explica lesão de Neymar e fala sobre recuperação

Principal nome do futebol brasileiro, Neymar ficará afastado dos gramados por um longo período. O camisa 10 sofreu uma entorse no joelho esquerdo na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, na última terça-feira, e o diagnóstico não foi bom. O jogador do Al-Hilal rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco.

Diante disso, afinal, Neymar precisará passar por cirurgia e ainda não tem prazo de retorno aos gramados. Neste tipo de lesão, o tempo médio dura entre seis e oito meses, mas pode variar dependendo da recuperação.

Em entrevista ao Jogada10, o médico Rene Abdalla, do Instituto do Joelho do Hcor São Paulo, falou sobre o tema e explicou a contusão. Especialista no assunto, o ortopedista disse que é uma lesão complexa.

“Partindo de que seja uma lesão do ligamento cruzado anterior, é uma estrutura que controla a translação anterior e lateral da tíbia muito importante no esporte. O sintoma de quem tem essa lesão a média e longo prazo é sentir um falseio no joelho como se fosse um desequilíbrio em incompatível com o esporte. A cirurgia consiste em substituir o ligamento cruzado anterior por um enxerto cuja as opções são várias desde 1/3 central do tendão da patela (abaixo da patela), tendões posteriores da coxa, parte do quadríceps que ficam acima da patela e até os chamados aloenxertos, que são transplantes de cadáver”, disse Abdalla.

RETORNO SEM PREVISÃO

Existe a chance de Neymar perder todo o restante de temporada pelo Al-Hilal e só voltar a jogar pelo clube da Arábia Saudita em 2024/25. Pela Seleção Brasileira, sua participação na Copa América 2024 está em risco. O torneio acontecerá em junho do próximo ano, nos Estados Unidos.

“A reabilitação é extremamente importante, já iniciada no dia seguinte ao procedimento. O tempo médio de recuperação é de seis a oito meses, pois o enxerto precisa integrar e se adaptar à nova função. Com frequência, a lesão é associada aos meniscos dependendo do tipo vários procedimentos podem ser adotados”, finalizou o ortopedista.

