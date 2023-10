Messi envia mensagem de apoio a Neymar nas redes sociais

O atacante Lionel Messi, da Argentina e do Inter Miami, usou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio a Neymar nesta quarta-feira (18). Os dois jogaram juntos no Barcelona e no PSG, e Messi demonstrou solidariedade ao amigo, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e terá um longo período fora dos campos.

“Muita força, Neymar!”, escreveu Messi, em publicação no Instagram.

Neymar e Messi foram companheiros por quatro temporadas no Barcelona, de 2013 a 2017, e depois por mais dois anos no PSG, de 2021 a 2023. Dessa maneira, eles são amigos próximos e mantêm um ótimo relacionamento. O brasileiro, inclusive, foi um dos poucos mencionados por Messi quando ele saiu do Paris Saint-Germain.

Ao J10, médico explica lesão de Neymar e fala sobre recuperação

A CBF emitiu um comunicado, nesta quarta-feira (18), para informar a gravidade da lesão de Neymar. O atacante deixou o gramado com fortes dores no revés do Brasil para o Uruguai, no Centenário. Nesse sentido, a entidade divulgou que após exames clínicos e de imagem foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Ao mesmo tempo, o período de recuperação para este tipo de lesão é de seis meses.

