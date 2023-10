Suárez detona arbitragem brasileira em derrota do Grêmio: ‘É péssima’

Luis Suárez não aprovou a atuação da arbitragem na partida entre Grêmio e Athletico-PR. O centroavante uruguaio ficou na bronca com a atuação do árbitro Luiz Flávio de Oliveira (SP), nesta quarta-feira (18), em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi derrotado pelo Furacão por 2 a 1, de virada, e completou o terceiro jogo consecutivo sem vitória.

O uruguaio foi advertido com um cartão amarelo por reclamação no primeiro tempo e desceu para o vestiário no intervalo fazendo duras críticas a atuação do árbitro Luiz Flávio de Oliveira (SP). Na etapa inicial, o Grêmio abriu o placar e cedeu o empate (poucos minutos após o uruguaio perder uma chance clara). A “Copero TV” registrou as imagens de indignação do camisa 9.

“O nível de arbitragem no Brasil é péssimo”, reclamou o craque uruguaio.

“El nivel de arbitro de Brasil es malísimo” diz Suárez ao sair do campo no primeiro tempo. “O nível da arbitragem no Brasil é péssimo.” pic.twitter.com/MS5uiYcJGu — CoperoTV (@CoperoTV) October 18, 2023

Suárez deu a assistência para Lucas Besozzi abrir o placar aos sete minutos do primeiro tempo. O Athletico-PR empatou aos 38 com Bruno Zapelli e conseguiu a virada nos acréscimos da etapa final com Kaique Rocha. Com a derrota, o Tricolor segue com 44 pontos e pode perder a terceira posição na tabela. Já o Furacão sobe para quinto, com a mesma pontuação.

