Fluminense x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos distintos, Fluminense e Corinthians medem forças nesta reta final de temporada. Afinal, os times se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. A equipe tricolor está na sétima colocação do campeonato. No entanto, o clube paulista ocupa o 14° lugar da competição.

O Premiere transmite o jogo entre Fluminense e Corinthians.

Como chega o Fluminense

Com mosaico previsto e estreia do novo uniforme, os jogadores tricolores chegam motivados. Afinal, é o último jogo do Fluminense no Maracanã antes da final da Libertadores. Assim, os torcedores prometem uma festa bonita no estádio antes da decisão. É importante lembrar que Fernando Diniz e André retornaram da Seleção Brasileira e estarão em campo nesta quinta-feira (19). No entanto, Nino sofreu uma entrose no joelho esquerdo e será desfalque.

Como chega o Corinthians

Os jogadores corintianos buscam dar uma resposta positiva depois dos recentes resultados. Afinal, foram duas derrotas e dois empates nos últimos quatros jogos. Com cobranças da torcida e divergências políticas em época de eleição, Mano Menezes tenta implementar um novo trabalho no clube. O Corinthians não vence um time brasileiro fora de casa desde julho e, dessa forma, aposta nas qualidades de Renato Augusto e Yuri Alberto para conquistar um bom resultado no Rio de Janeiro.

Fluminense x Corinthians

27ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e horário: 19/10/2023, 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli e Alexsander; Lima, Ganso e Keno; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos; Moscardo e Maycon; Romero (Pedro), Renato Augusto e Wesley; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC).

