Botafogo vence América-MG e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

O Botafogo segue a passos largos para o título do Brasileirão. Na volta da competição após a pausa para a Data Fifa, o Glorioso venceu o América-MG por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (18), e ampliou a vantagem na liderança. O grande destaque da partida foi o atacante Júnior Santos, que marcou dois golaços de fora da área para garantir o triunfo no Independência, em Belo Horizonte. Pelo lado dos donos da casa, o argentino Benítez também anotou um belo gol, mas não foi o suficiente para evitar a derrota do Coelho.

Além disso, a vitória nesta quarta-feira, pela 27ª rodada do Brasileirão, foi a primeira do Botafogo diante do América-MG, no Independência, na história da competição.

Dessa maneira, o Botafogo chegou aos 58 pontos com a vitória e abriu 12 de vantagem para o vice-líder Bragantino. No entanto, o clube de Bragança Paulista ainda entra em campo no decorrer desta rodada, quando visita o Santos nesta quinta-feira (19), às 20h, na Vila Belmiro. Ou seja, a diferença entre os dois primeiros colocados pode voltar a ser de nove pontos em caso de triunfo na casa do Peixe.

Por outro lado, o América-MG chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória e segue na lanterna do Brasileirão, com 18 pontos. Ao mesmo tempo, a diferença para o Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, é de 11 pontos.

O jogo

O Botafogo controlou a posse de bola e ocupou mais o campo do adversário. A primeira oportunidade real surgiu aos 16 minutos, mas Victor Sá errou o chute. O Botafogo continuou pressionando e, aos 21 minutos, Júnior Santos abriu o placar com um belo chute de fora da área que desviou e entrou no ângulo. O América, por sua vez, teve dificuldades para sair do campo de defesa, mas conseguiu reagir. Felipe Azevedo e Benítez desperdiçaram boas chances defendidas. No entanto, aos 38 minutos, o Coelho buscou o empate com um belo gol de Benítez, após excelente jogada que contou com assistência de Mastriani.

Na volta do intervalo, o América parecia estar melhor postado em campo, mas após um erro na saída de bola, Júnior Santos acertou outro grande chute de fora da área para recolocar o Botafogo em vantagem logo aos quatro minutos da segunda etapa. Com a necessidade de reverter o placar, o América foi para o tudo ou nada e fez diversas alterações na equipe. No entanto, não foi o suficiente para superar a defesa do Botafogo que, por sua vez, fez trocas pontuais no time para repor o fôlego em campo. No entanto, os cariocas precisaram contar com a boa atuação de Perri, que fez defesas importantes na reta final da partida. Assim, o líder do Brasileirão segurou a vantagem de 2 a 1 até o apito final.

AMÉRICA-MG 1X2 BOTAFOGO

27ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 18/10/2023; às 20h (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Ricardo Silva, Iago Maidana, Danilo Avelar (Alê, aos 19′ do 2t) e Mateus Henrique (Rodriguinho, aos 12′ do 2t); Juninho, Emmanuel Martínez, Benítez (Cazares, aos 19′ do 2t) e Nicolas (Marlon, aos 11′ do 2t); Felipe Azevedo (Renato Kayzer, aos 36′ do 2t) e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Danilo Barbosa, aos 18′ do 2t), Eduardo; Júnior Santos (Bastos, aos 35′ do 2t), Tiquinho Soares (Diego Costa, aos 35′ do 2t) e Victor Sá (Luis Henrique, aos 22′ do 2t). Técnico: Lucio Flavio

Gols: Júnior Santos, aos 21′ do 1t (0-1); Benítez, aos 38′ do 1t (1-1); Júnior Santos, aos 4′ do 2t (1-2)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Lucio Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daiane Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Alê (AME); Júnior Santos (BOT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.