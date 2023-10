Cuiabá vai ao Couto Pereira, goleia e afunda mais o Coxa no Z4

O Cuiabá foi ao Couto Pereira e derrotou o Coritiba por 3 a 0, nesta quarta-feira (18), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deyverson, Pitta e Raniele marcaram os gols da vitória cuiabana. Com o resultado, o Coxa ficou ainda mais enterrado, em último lugar, na tabela da competição.

O time do Cuiabá, comandado pelo técnico António Oliveira, chegou a 36 pontos na tabela de classificação e deu mais um passo importante para se manter afastado da zona do rebaixamento. Já o Coritiba, do técnico Thiago Kosloski, caiu em casa e continua em situação complicada no Brasileiro, com apenas 20 pontos, e estacionado na zona da degola.

O Coritiba apresentou o seu cartão de visitas no início: Marcelino Moreno fez boa jogada e cruzou para Slimani, que perdeu ótima oportunidade. A defesa do Cuiabá, porém, se manteve bem postada e dificultou o Coxa. A partida ficou truncada, mas o Dourado abriu o placar, aos 23. Afinal, após escanteio, Deyverson cabeceou no canto, a bola bateu na trave e entrou.

Em desvantagem no marcador, o Coritiba foi para cima e até teve algumas chances. Mas não soube aproveitar as oportunidades. Os donos da casa tentaram acionar o argelino Slimani com jogadas na área, mas sem efetividade. Quase no fim, um cachorro invadiu o campo e paralisou a partida. E o Coxa, entretanto, ainda teve três chances para empatar, mas desperdiçou todas elas.

Dois gols no segundo tempo

O Coritiba voltou disposto a mudar o panorama da partida e trabalhou bem a bola na tentativa de abrir espaços na defesa do Cuiabá. O Coca teve excelente oportunidade, mas mandou para fora com Bianqui, que cabeceou para fora. O Cuiabá subiu a marcação e também perdeu ótima chance de ampliar, com Deyverson.

Em vantagem no placar, o Cuiabá parecia ter renunciado ao jogo. O Coritiba conseguiu criar espaços no campo, mas não traduziu em gols as suas investidas. Pitta, que tinha acabado de entrar marcou um golaço de fora da área para ampliar o marcador. Aos 42’, em cobrança de falta, Raniele desviou de cabeça para fazer 3 a 0.

CORITIBA 0 × 3 CUIABÁ

27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: Quarta-feira, 18/10/2023

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos: Natanael (Lucas Barbosa, 30’/2ºT), Jean Pedroso, Thalisson Gabriel e Victor Luis (Jamerson, 24’/2ºT); Willian Farias, Matheus Bianqui (Edu, 30’/2ºT) e Sebastian Gómez (Garcez, no intervalo); Marcelino Moreno, Slimani e Robson (Jesé, 18’/2ºT). Técnico: Thiago Kosloski.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro (Allyson, 35’/2ºT), Fernando Sobral (Denilson, 21’/2ºT); Deyverson e Derik Lacerda (Jonathan Cafu, 16’/2ºT), Clayson (Pitta, 35’/2ºT). Técnico: António Oliveira.

Gols: Deyverson, 23’/1ºT (1-0), Pitta, 36’/2ºT, Raniele, 42/2ºT

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa – Fifa (RJ)

Cartões amarelos: Alan Empereur, Raniele (CUI)

