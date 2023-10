Lucas Perri celebra vitória do Botafogo e diz que quase não dormiu antes do jogo

O Botafogo venceu mais uma no Brasileirão, e o goleiro Lucas Perri foi destaque novamente. Nesta quarta-feira, após o triunfo sobre o América-MG, o arqueiro do líder do campeonato revelou o esforço para atuar. Convocado para a Seleção Brasileira, o camisa 12 chegou a Belo Horizonte somente na data do jogo.

“Dormi meia hora no avião, voltando para São Paulo. Depois já pegamos outro avião para Minas (Gerais). Tentamos (ele e Adryelson) dormir à tarde, mas não é a mesma coisa. Depois que eu fiz uma defesa, não sei se balancei a cabeça muito rápido, mas ficou tudo girando. Mas feliz pela vitória”, disse Perri ao “Premiere”.

O Glorioso derrotou o Coelho fora de casa pela primeira vez e deu mais um passo rumo ao título brasileiro. O time de Lúcio Flávio agora tem 58 pontos, com 12 de vantagem no momento para o vice-líder.

“Vitória fora de casa importantíssima, o América-MG é muito organizado, vem sofrendo esse ano, mas tem qualidade. Se classificou para Libertadores nos últimos anos, tem base boa e deram dificuldades para a gente. Feliz pelo Júnior ter feito dois golaços, pela vitória, que é muito importante para o nosso objetivo”, concluiu Lucas Perri.

Agora o Botafogo volta a campo no próximo sábado, mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Athletico, no Nilton Santos, às 21h (de Brasília).

