São Paulo perde para o Goiás e segue sem vencer fora de casa

O São Paulo segue o seu jejum como visitante no Brasileirão. Nesta quarta-feira (18/10), foi até a Serrrinha, em Goiânia, para enfrentar o Goiás e se deu mal: perdeu por 2 a 0, golaços de Hugo e Morelli no primeiro tempo. O curioso foi que o time são-paulino teve 70% de posse, mas foi inofensivo no ataque. O Goiás, por sua vez, além dos gols, perdeu pelo menos três chances claras e poderia até ter goleado. Assim, o Tricolor paulista soma zero vitória, seis empates e sete derrotas como visitante nesta Série A.

Parado nos 35 pontos, o São Paulo é o 11º colocado. Mas começa a ver os times da parte de baixo da tabela se aproximarem. Prova disso é o Goiás. Com o triunfo foi aos 30 pontos, mas segue em 18º lugar, no Z4.

Primeiro tempo

O São Paulo fez péssimo primeiro tempo. Errou muitos passes e com 70% posse, não deu um chute perigoso ao gol de Tadeu. Já o Goiás estava muito ligado. Saiu na frente com um gol espetacular de Hugo, pegando de fora da área o escanteio cobrado por Guilherme Marques e mandando no ângulo de Rafael, num dos mais belos gols do Brasileirão. Com a vantagem, o Goiás se fechou, mas foi muito mais eficaz. Afinal, com 30% de posse teve as mesmas três finalizações do São Paulo e ainda ampliou aos 50 minutos, quando Morelli roubou uma bola de Alisson no meio de campo, avançou saindo da marcação de Diego Costa e Beraldo e fez mais um belo gol, colocando 2 a 0 no placar.

Segundo tempo

O São Paulo voltou com Juan e Erison nas vagas de Rato e Luciano, respectivamente. Começou bem melhor, com Lucas aparecendo bem ao cair pela esquerda e criando oportunidades, mas falhando na hora do arremate. O treinador Dorival Jr tentou dar mais força ofensiva com mais mudanças a partir dos 15 minutos. Mas dava espaços O Goiás seguiu bem fechado, (abaixo de 30% de posse) e pouco atacando. Porém, teve as melhores oportunidades, com Vinícius (Beral salvou) e uma cabeçada de Meritão que bateu em David e foi no travessão. No fim, Caio Paulista perdeu a melhor chance do São Paulo.

GOIÁS 2X0 SÃO PAULO

27ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 18/10/2023

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques (Meritão, 39’/2ºT); Palacios (Vinícius, 14’/2ºT), João Magno (Matheus Babi, 11’/2ºT) e Allano (Alesson, 11’/2ºT). Técnico: Armando Evangelista

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia (Gabriel Neves, 25’/2ºT), Alisson (Michel Araújo, 14’/2ºT), Wellington Rato (Juan, Intervalo) e Rodrigo Nestor (David, 14’/2ºT); Lucas Moura e Luciano (Erison, Intervalo). Técnico: Dorival Júnior

Gols: Hugo, 9’/1ºT (1-0); Moreli, 50’/1ºT (2-0)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

Cartões amarelos: William Oliveira, Allano, Matheus Babi (GOI); Rafinha, Caio Paulista, Alisson, Dorival Jr

