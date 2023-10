Grêmio: Reinaldo é expulso e Renato avisa: ‘Vai ser multado. Será pesado’

O treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, disse que o lateral Reinaldo receberá punição por agredir um adversário no fim do jogo contra o Athletico. O lance foi uma cotovelada de Reinaldo em Arriagada, aos 48 da etapa final. Reinaldo já havia recebido cartão amarelo no jogo e foi expulso.

“Eu já cobrei dele no vestiário, vai ser multado e a multa é pesada, ele sabe disso. É o regulamento da caixinha, não podia ter tido aquela atitude aí, até porque é um colega de profissão”, advertiu o técnico do Tricolor gaúcho.

Renato também reconheceu que Ferreirinha cometeu a falta que acabou prejudicando o Grêmio. Afinal, foi numa cobrança de Esquivel, após a falta de Ferreirinha, que Kaique Rocha marcou o gol do Furacão, de cabeça, aos 48 da etapa final.

“Foi falta sim. O Ferreirinha fez a falta e, dessa última falta, o último lance, a gente infelizmente tomou o gol”.

Naquele momento, o placar estava em 1 a 1. Os gols foram de Lucas Besozzi, para o Grêmio, aos seis do primeiro tempo; e de Zapelli, do Athletico, aos 37, também na etapa inicial. Dessa forma, o gol de Kaique Rocha decretou a derrota do Grêmio, por virada.

O técnico isentou a arbitragem de qualquer responsabilidade sobre os rumos do placar. Afinal, de acordo com Renato, o desempenho de Luiz Flávio de Oliveira foi correto.

“A gente não pode falar da arbitragem. Ele foi muito bem. Um errinho aqui, ali, é uma coisa super normal em qualquer partida. Não vamos levar pro lado da arbitragem porque a arbitragem não teve culpa nenhuma”, afirmou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.