Atlético-GO recebe o ABC para tentar ficar na zona de acesso

Nesta quinta-feira (19), o Atlético-GO recebe o ABC pela 32ª rodada do Brasileirão da Série B. O Dragão precisa da vitória em casa para evitar perder o lugar dentro da zona de classificação para a Série A do ano que vem. Por outro lado, o ABC pode até terminar a rodada já matematicamente rebaixado. O jogo é às 19h, no Estádio Antônio Accioly.

O Atlético-GO recebe o ABC defendendo a terceira posição. Uma vitória em casa garante a equipe por mais uma rodada dentro da zona de classificação. O time, aliás, vem de quatro vitórias consecutivas, a última delas em cima do Ituano. Uma série positiva que, se mantida, poderá então ser decisiva para uma eventual volta do Rubro-Negro à Série A do Brasileirão do ano que vem.

Já o ABC vive uma situação que já vai além do drama. Isolado na lanterna, com 20 pontos, o time pode conhecer o rebaixamento já nesta rodada, caso perca. A seis rodadas do fim, os potiguares ainda tinham emendado uma sequência não tão ruim de resultados, mas perderam as últimas esperanças no empate com a Chapecoense. Também nesta quinta, o Tombense recebe o Vila Nova.

SÉRIE B – 33ª RODADA

Quinta-feira (19/10)

Tombense x Vila Nova – 19h

Atlético-GO x ABC – 19h

Sexta-feira (20/10)

Sampaio Corrêa x Vitória – 19h

Mirassol x Guarani – 21h30

Sport x Chapecoense – 21h30

Sábado (21/10)

CRB x Criciúma – 17h

Botafogo-SP x Novorizontino – 17h

Juventude x Londrina – 18h

Domingo (22/10)

Avaí x Ceará – 18h

Segunda-feira (23/10)

Ponte Preta x Ituano – 20h

